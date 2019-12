Handball-Star : Gensheimers Kritik: Zu hohe Belastung, zu wenig Pausen

Berlin Nationalspieler Uwe Gensheimer hat seine Kritik an der hohen Belastung für die Spieler im Handball bekräftigt.

Deutschland startet am 9. Januar in Trondheim gegen die Niederlande in die Europameisterschaft, weitere Gegner in der Gruppe C sind am 11. Januar Spanien und am 13. Januar Lettland. Das Finale der EM steigt am 26. Januar in Stockholm.