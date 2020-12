Turnier in Ägypten : Gislason benennt WM-Aufgebot der deutschen Handballer

Frankfurt/Main Sieben Ausfälle haben die deutschen Handballer für die WM im Januar zu beklagen. Das erleichtert zwar die Kader-Nominierung für Bundestrainer Gislason, erschwert aber die Aufgabe bei der Endrunde.

Gleich sieben Absagen haben die Auswahlmöglichkeiten des 61 Jahre alten Isländers für die Titelkämpfe vom 13. bis 31. Januar in Ägypten stark eingeschränkt. „Wir fliegen mit allem hin, was uns zur Verfügung steht“, sagte Gislason in einem Interview der „Bild am Sonntag“ zur prekären Personallage. „Ich werde jetzt Spielern eine Chance geben, die sonst wohl keine so große Chance bekommen hätten.“