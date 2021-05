Handball-Nationalmannschaft : Gislasons kompliziertes Puzzle: Olympia-Planungen laufen an

Stuttgart Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen intensiviert Handball-Bundestrainer Gislason die Gedanken über seinen Kader. Nach dem lockeren Sieg gegen Estland wird es für den Isländer sogar schwieriger.

Die kommenden Wochen werden intensiv für Gislason. In der Bundesliga und im Europapokal steht der Endspurt an, und der Isländer wird in diesen Spielen genau auf seine Akteure achten. Auf dem Bildschirm seines Heim-Büros in Wendgräben bei Magdeburg wird er zudem mit der Sichtung der Olympia-Gegner beginnen.