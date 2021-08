Olympia : Glanzloser Sieg gegen Brasilien: Handballer im Viertelfinale

Tokio Pflicht erfüllt und das Ticket für die Medaillenjagd gebucht: Deutschlands Handballer haben mit einem glanzlosen 29:26 (16:12)-Sieg gegen Brasilien das Olympia-Viertelfinale erreicht und dürfen weiter auf Edelmetall hoffen.

Dank des letztlich ungefährdeten Erfolges in Tokio, bei dem Steffen Weinhold und Juri Knorr mit jeweils sechs Toren beste deutsche Werfer waren, beendete die DHB-Auswahl die Vorrundengruppe A mit 6:4 Punkten als Dritter. Der Gegner in der K.o.-Runde am kommenden Dienstag wurde erst im Anschluss ermittelt. Mögliche Rivalen sind Weltmeister Dänemark, der WM-Zweite Schweden und Ägypten.