Göppingen gewinnt auch zweites EHF-Cup-Gruppenspiel

Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen hat in der Gruppenphase des EHF-Cups auch die zweite Partie gewonnen. Das Team von Rolf Brack setzte sich gegen den slowenischen Vertreter RD Koper 25:20 (15:10) durch und führt die Tabelle in der Gruppe C nun mit vier Punkten an.