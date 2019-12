Handball-Nationalspieler : Groetzki zu EM-Aus: „Enttäuschung ist groß“

Wurde nicht in den EM-Kader berufen: Patrick Groetzki. Foto: Soeren Stache/dpa.

Dortmund Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen hat enttäuscht auf seine Nicht-Nominierung für die EM reagiert.

„Ich habe keine gute Rückrunde in der vergangenen Saison gespielt, das ist vielleicht hängen geblieben. Ich werde es aber akzeptieren, dennoch ist es hart“, sagte der Rechtsaußen dem „Sportbuzzer“.

Bundestrainer Christian Prokop hatte Groetzki nicht in seinen Kader für die Europameisterschaft vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden berufen. „Die Enttäuschung ist groß. Ich war beim letzten Lehrgang nicht dabei, dachte aber, ich hätte in den letzten Wochen gut gespielt“, sagte der 30-Jährige.