Flensburg siegt in Brest 30:28

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gewonnen, aber trotzdem nicht komplett zufrieden: Beim 30:28 bei HC Meschkow Brest verspielte die SG Flensburg-Handewitt eine deutlich bessere Ausgangsposition für das Rückspiel.

Auf der Heimreise aus Weißrussland blieb genügend Zeit, um über die letzten fünf Minuten nachzudenken. Von ausgelassener Partystimmung war bei der SG Flensburg-Handewitt keine Spur - ganz im Gegenteil. Die Verantwortlichen des deutschen Handballmeisters grübelten vielmehr über die Schlussphase dieses Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League, in der die SG eine deutlich bessere Ausgangsposition leichtfertig verspielt hatte und nur mit 30:28 (14:14) gewann.

"Wir sind irgendwie enttäuscht", gab Kreisläufer Simon Hald Jensen zu: "Wenn mir jemand dieses Ergebnis vorausgesagt hätte, hätte ich das sofort unterschrieben und wäre damit zufrieden gewesen. Aber jetzt, mit Blick auf den Spielverlauf, nicht mehr."

Tatsächlich wäre beim weißrussischen Meister HC Meschkow Brest deutlich mehr möglich gewesen als dieser knappe Sieg, schließlich hatten die Schleswiger kurz vor dem Ende noch mit acht Toren geführt. "In dieser Phase hat Flensburg perfekten Handball gespielt, und wir konnten darauf keine Antwort finden", lobte Brest-Trainer Manolo Cadenas: "Aber es war gut, dass wir uns von diesem Schock erholt und ein Comeback geschafft haben."

Das angesprochene Comeback war aber auch die Folge einiger leichter Fehler und Unkonzentriertheiten der Gäste, die sich zudem strittige Zeitstrafen leisteten und noch sechs Gegentore hintereinander kassierten.

SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke sprach von einer "guten Vorstellung über 55 Minuten", dann aber hätten sich ein "paar unglücklichen Entscheidungen" eingeschlichen, die zum späten Einbruch geführt hätten. Das sei "schade". Die Flensburger selbst titelten auf ihrer Homepage: "Das Polster hätte größer sein können."

Derartige Nachlässigkeiten darf sich der in der Bundesliga noch immer ungeschlagene Tabellenführer im Rückspiel am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) in der eigenen Halle nicht leisten, wenn es mit der zwölften Viertelfinal-Teilnahme klappen soll.

Vorher geht es für das Team von Trainer Maik Machulla in der Liga am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) zum Spitzenspiel zum SC Magdeburg. Viel Zeit für Erholung bleibt also nicht - allerdings sind die Norddeutschen ohnehin im Dauereinsatz. Zwischen dem Bundesliga-Sieg gegen Bietigheim und dem anschließenden Erfolg im knapp 1200 km entfernten Brest lagen nicht einmal 48 Stunden.

