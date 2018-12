später lesen Demos und Krawalle in Frankreich Zwei EM-Spiele auf Sonntag verschoben FOTO: dpa / Ludvig Thunman FOTO: dpa / Ludvig Thunman Teilen

Wegen der Demonstrationen und Krawalle in Frankreich sind zwei für Samstag in Nantes geplanten Hauptrundenspiele bei der Handball-EM der Frauen verschoben worden. Die Partien sollen nun am Sonntag stattfinden.