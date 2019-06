WM-Ticket in Gefahr : Handball-Frauen nur Remis in Kroatien

Koprivnica Deutschlands Handball-Frauen müssen um die WM-Teilnahme und ihren Traum von Olympia bangen.

Im Glutofen von Koprivnica kam die DHB-Auswahl im Playoff-Hinspiel gegen Kroatien nur zu einem 24:24 (10:11) und muss nun am kommenden Mittwoch vor heimischer Kulisse in Hamm unbedingt gewinnen, um das Ticket für die Weltmeisterschaft vom 30. November bis 15. Dezember in Japan zu lösen und damit die Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio am Leben zu erhalten. „Das war heute nicht genug. Wir haben viel aufzuarbeiten“, kritisierte Bundestrainer Henk Groener den schwachen Auftritt seines Teams.