Handball RPS Oberligen Jugend 16./17. März 2024 Personalsorgen bei vielen Teams in der Schlussphase der Saison: JSG Mosel/Ruwer bei der männlichen A, Wittlich bei der weiblichen B und C-Jugend

Ausgangslage: Einen Doppelspieltag haben die Mädels des HSC Schweich zu absolvieren. Dazu kommt, dass einige Mädels auch bei der weibliche B-Jugend am Sonntag in Saarbrücken auflaufen werden. Am Mittwoch startet die „Reihe“ für den HSC mit dem Spiel gegen Marpingen, gegen die man aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen hat. Mitte Dezember musste man sich denkbar knapp mit 24:23 im Saarland geschlagen geben, möchte jetzt im Rückspiel gegen den Tabellensiebten seine Heimstärke unter Beweis stellen und beide Punkte in Schweich behalten. Die Gäste haben sich in der Saison mit den „Midani-Zwillingen“ aus Zweibrücken verstärkt, kommen mit viel Selbstvertrauen an die Mosel, da sie nach dem Hinspielerfolg gegen Schweich nur noch ein Spiel verloren haben. Mit 29:22 setzte sich der HSC Schweich Mitte November vor heimischer Kulisse gegen den aktuell Tabellenvierten aus Dudenhofen/Schifferstadt durch, zu denen es am Samstagnachmittag geht. Die Pfälzerinnen gelten als sehr heimstark, gewannen 10 ihrer 16 Punkte zuhause und das unterstreicht, dass am Samstag die Hürde in Haßloch hoch liegen wird.