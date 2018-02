später lesen Zukunft offen Handballbund entscheidet am Montag über Bundestrainer Prokop FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Der Deutsche Handballbund (DHB) will am Montag über die Zukunft von Bundestrainer Christian Prokop entscheiden. In einem Flughafenhotel in Hannover wird sich zunächst das DHB-Präsidium treffen, anschließend soll am Nachmittag (16 Uhr) eine Pressekonferenz stattfinden. dpa