Abschied mit Wein : Handballer auch ohne Hanning mit großen Zielen

Düsseldorf Bei seinem Schlussakt als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes bekommt Bob Hanning nach acht Jahren Wein und Applaus. Auf dem DHB-Bundestag bemüht sich der Verband jedoch darum, andere Themen in den Vordergrund zu rücken. Denn es gibt Baustellen.

Mit großer Mehrheit (90,7 Prozent) bestätigten die Stimmberechtigten DHB-Präsident Andreas Michelmann für weitere vier Jahre im Amt. Der 61 Jahre alte Oberbürgermeister von Aschersleben, der seit 2015 an der DHB-Spitze steht, fand zwar noch lobende Worte für Hanning: „Bob weiß, dass er oft genug provoziert hat. Aber er hat mehr in den Topf DHB eingezahlt, als er rausgenommen hat.“ Vor allem richtete Michelmann aber den Blick in eine vielversprechende Handball-Zukunft, in der Deutschland 2024 (Männer-Europameisterschaft), 2025 (Frauen-Weltmeisterschaft) und 2027 (Männer-WM) gleich drei große Heim-Turniere ausrichten wird.