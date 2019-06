Chance für den Nachwuchs : Handballer mit B-Team nach Israel

Tel Aviv Die Arrivierten um Kapitän Uwe Gensheimer liegen schon in der Urlaubssonne, nun dürfen die Hoffnungsträger der Zukunft ran. Mit dem jüngsten Kader seiner Amtszeit ist Bundestrainer Christian Prokop zur letzten Dienstreise einer langen WM-Saison nach Tel Aviv gedüst.

„Die Chance ist da, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen“, sagte Prokop vor dem Abflug am Dienstagvormittag und formulierte seine Erwartung für die sportlich bedeutungslose Partie: „Ich will eine kampfstarke, vor Einsatz sprühende Mannschaft sehen, in der jeder Spieler seine individuellen Stärken einbringt und sich in den Dienst der Gruppe stellt.“