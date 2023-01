Handball-WM : Handballer vor „Wahnsinnsspiel“ - Warnung vom Kapitän

Kattowitz Die deutschen Handballer stehen vor der ersten schweren WM-Prüfung. Gegen Serbien muss die DHB-Auswahl ihre unerklärlichen Schwächephasen abstellen. Eine Niederlage könnte schwere Folgen haben.

Jetzt dürfen sich die deutschen Handballer keine Aussetzer mehr erlauben. Kapitän Johannes Golla spricht schon vor der wegweisenden WM-Vorrundenpartie gegen Serbien eine Warnung an seine Mitspieler aus, Rückraumspieler Philipp Weber rechnet am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) sogar mit einem „Wahnsinnsspiel“ um den Gruppensieg.

Die Ausgangslage ist so oder so klar: Mit einem Erfolg gegen den stärksten Gegner in der Gruppe E wäre der Einzug in die Hauptrunde bereits perfekt. Eine Niederlage dagegen könnte empfindliche Folgen für den weiteren Verlauf des Turniers in Polen und Schweden haben.