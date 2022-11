Handball-EM : Handballerinnen vor EM-Showdown gegen Spanien zuversichtlich

Podgorica Alles oder nichts heißt es für die deutschen Handballerinnen zum Abschluss der EM-Vorrunde gegen Spanien. Der Bundestrainer sieht sein Team sowohl physisch als auch psychisch für die Aufgabe bereit.

„Wir werden Vollgas geben und alles reinhauen, was wir zur Verfügung haben. Wir gehen voll auf Sieg“, verkündete Gaugisch die Marschroute für das Duell mit dem noch punktlosen WM-Vierten zum Abschluss der Vorrunde an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Podgorica.