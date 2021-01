Turnier in Ägypten : Hanning kontert Kritik an WM: „Finde das sehr hart“

Berlin DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat für die teils heftige Kritik aus der Bundesliga am Hygienekonzept der Handball-WM in Ägypten kein Verständnis.

Am Vortag hatte der Aufsichtsratschef des HC Erlangen, Carsten Bissel, in der „Süddeutschen Zeitung“ scharfe Kritik am Corona-Konzept des Turniers geäußert und Folgen für die Spieler befürchtet. „Die angebliche Blase in Kairo ist ein Witz“, sagte Bissel. „Man hat das Gefühl, dass die Veranstalter in Ägypten gar nicht an einem echten Hygienekonzept interessiert sind. Sie werden sogar Zuschauer zulassen, welch ein Wahnsinn.“