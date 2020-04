Handball-Bundesliga : Hanning über HBL-Fortsetzung: „Rechne nicht mehr damit“

Berlin Manager Bob Hanning von den Füchsen Berlin hat nur wenig Hoffnung, dass die Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) noch einmal fortgesetzt wird.

Indes will die Europäische Handball-Föderation am 24. April entscheiden, ob die Spielzeit weitergeführt werden kann. „Wir werden eine Entscheidung treffen, wie die Saison zu Ende geht“, sagte EHF-Präsident Michael Wiederer in einem Gespräch mit dem Magazin „Sponsors“. Bislang sehen die Planungen des europäischen Verbands vor, dass in den Club-Wettbewerben vom 1. Juni an wieder gespielt wird. Das Finalturnier der Champions League in Köln wurde bereits Ende März auf den 22./23. August, die Endrunde des EHF-Pokals in Berlin auf den 29./30. August verlegt.