Handball : Bei der HSG Wittlich kann man für die 3. Liga planen

WITTLICH Handball: Freiwilliger Ligapokal statt normaler Spielbetrieb, aber keine Absteiger. Trainer Feilen: „Großteil des Teams bleibt“

(BP) Die Saison 2020/21 wird definitiv als eine ganz besondere in die Vereinsgeschichte der HSG Wittlich eingehen: denn die Frauen spielen nicht nur erstmals in der 3. Handball-Liga, sondern werden diese Spielzeit wohl auch ungeschlagen beenden. Nach 3:1-Punkten in den bislang absolvierten zwei Heimspielen gegen Bayer Leverkusen II und den 1. FC Köln wurde die Saison im Oktober coronabedingt unterbrochen, zunächst bis Ende des Jahres, dann bis zum 31. Januar. Aufgrund des Lockdowns verlängerte der Deutsche Handballbund diese Pause am Wochenende für die 3. Ligen der Männer und Frauen sowie die Jugend-Bundesligen bis zum 28. Februar.