Schweich fordert Daun Duell aus alten Zeiten

HSC Schweich - TuS Daun (Mittwoch 19.30 Uhr, Stefan Andres Halle)

Im Nachholspiel der 2. Runde stehen sich der Verbandsligist HSC Schweich und Rheinlandligist TuS Daun gegenüber. Beide Teams starteten mit zwei Siegen in die Saison. Der Sieger der Begegnung soll bereits am 3. Oktober zuhause auf den TV Welling treffen. Allerdings scheint fraglich, ob die Partie zu diesem Termin ausgetragen werden kann. „Wir freuen uns darauf in der 2. Runde des Pokalwettbewerbes mit dem TuS Daun einen Rheinlandligisten in Schweich begrüßen zu dürfen. Das Spiel findet unter Woche statt, da wir am ursprünglich vorgesehen Termin keine spielfähige Mannschaft zur Verfügung hatten und wir uns dann mit den Gästen unproblematisch auf einen neuen Termin einigen konnten. Leider fehlen uns am Mittwoch nun aber auch mit Hanni Rosch, Timo Nerling und Stefan Heyer einige Spieler aus beruflichen Gründen und beim Rest bleibt abzuwarten, wie sie die beiden doch sehr intensiven Auftaktspiele der neuen Saison verkraftet haben. Obwohl wir in diesen beiden Spielen bekannterweise sehr erfolgreich waren, kommt jetzt mit Daun ein Gegner, der uns unter normalen Umständen in allen Bereichen überlegen ist. Wir gehen trotzdem mit dem Rückenwind des starken Saisonstarts in dieses Spiel und wollen den Zuschauern einen schönen Handballabend in der Schweicher Stefan-Andres-Halle bieten. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Gäste wäre für mich eine gern gesehene Überraschung, wobei für mich nicht das Ergebnis im Vordergrund steht, sondern die gute Form und Laune aus den letzten Worten weiter zu zeigen und vor dem für uns spielfreien Wochenende weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Wochen, wo wir nur ein Spiel im ganzen Oktober haben, zu sammeln“, sagt HSC Coach Andreas Rosch. „Für uns hat das Spiel den Charakter eines Trainingsspieles, da einige Spieler bei uns berufs- und urlaubsbedingt fehlen werden. Wir freuen uns, in der neuen Halle in Schweich spielen zu können und haben die vielen interessanten Duelle beider Teams vor Jahren in der Rheinlandliga noch in guter Erinnerung“, sagt Gästetrainer Thorsten Ringer.