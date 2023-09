Daun macht Klassenunterschied deutlich Beide Teams ersatzgeschwächt

Rheinlandligist Daun machte in Schweich den Klassenunterschied deutlich und zieht ungefährdet in die 3. Runde ein. Dort trifft das Team von Trainer Thorsten Ringer auf den TV Welling, doch der Spieltermin am kommenden Dienstag wird wohl nicht stattfinden können. „Wir bemühen uns um einen neuen Termin, doch das ist aufgrund der Spielpläne beider Teams nicht einfach“, gab Dauns Trainer Ringer zu. Die Mannschaft des HSC Schweich hatte an diesem Abend keine Alternativen auf der Bank und so musste Trainer Andreas Rosch früh einsehen, dass an diesem Abend nur „Schadensbegrenzung“ (Zitat Rosch) angesagt war. Bis 3:3 (8.) hielten die Schweicher das Spiel offen, doch dann gelang den Gästen mit vier Treffern in Folge die deutliche Führung zum 3:7 (10.). Kontinuierlich bauten die Gäste jetzt ihre Führung bis zum Schlusspfiff aus. Einig waren sich beide Trainer: „Ein faires Spiel, das gut von Rene Vasek geleitet wurde. Dabei machten ihm die Mannschaften es aber auch einfach“.