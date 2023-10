2. HVR Pokalrunde Frauen Trierer Miezen schnuppern an der Pokalüberraschung

Die kleinen Miezen schliddern knapp an der Pokal Überraschung vorbei! Bis zum Schluss blieb die Begegnung gegen die bislang in der Rheinlandliga ungeschlagenen Gäste aus Welling offen. Dabei lief es von Beginn an nicht gut für die Triererinnen. Völlig verschlafen hatte die Mannschaft das Spiel gegen den Favoriten aus Welling, der bis zur 14. Minute das Spiel eindeutig dominierte und klar mit 3:10 in Führung lag. Nach zwei Treffern in Folge und der Auszeit von MJC Coach Fabian Schreiner starteten die Miezen ihre Aufholjagd, verkürzten Tor um Tor und lagen zur Pause nur noch 11:13 zurück. Nahtlos knüpfte das Schreiner Team an die Leistung vor der Halbzeit an, legte gleich einen 3:0 Lauf hin, führte 14:13 (36) und hatte dann die rote Karte gegen Vanessa Voß zu verkraften. Dennoch gelang Luna Bingen sogar die zwei Tore Führung zum 15:13, ehe den Gästen beim 15:15 (39.) der Ausgleich gelang. Zwei Treffer in Folge schienen dann das Spiel zugunsten der Gäste zu entscheiden, doch die Mannschaft von Trainer Fabian Schreiner ließ lediglich die ein bis zwei Tore Führung des Favoriten zu. Nach dem 19:21 (52.) übernahmen den Miezen mit drei Treffern in Folge wieder in Führung und die hatte bis 23:22 (58.) Bestand. Nach dem Ausgleich der Gäste folgte die MJC Auszeit 90 Sekunden vor dem Abpfiff, aber jetzt gelang den Gästen der entscheidende Treffer. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, die heute nach den ersten 15 Minuten eine wirklich gute Leistung abgerufen hat. Zunächst bestraften die Gäste unsere Fehler konsequent und nachdem wir die Abwehr stabilisieren konnten, lief unser Spiel besser. Nach dem Wechsel war der Spielausgang lange offen und Jette Martin im Tor hat uns mit einigen tollen Paraden im Spiel gehalten. Zudem hat sich Luisa Fuchs nach ihrer Verletzung eindrucksvoll zurückgemeldet. Am Ende ein glücklicher Sieg der Gäste, aber wir können auf diese Leistung sicher aufbauen“, lobte Schreiner.