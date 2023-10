2. Runde HVR Pokal Frauen 28./29.10.23 Ruwertal HSG nimmt Hürde im Westerwald

Beim Tabellenletzten der Landesliga, der HSG Westerwald taten sich die Ruwertalerinnen in der ersten Hälfte allerdings unerwartet schwer! Das lag vor allem daran, dass die Mannschaft ohne wichtige Spielerinnen antreten musste und eine Halbzeit brauchte, um sich „einzuspielen“. Zwar deutete vieles bis zum 0:3 darauf hin, dass die Mannschaft von Trainer Damian Malmedy die Hürde im Westerwald ohne Probleme nehmen sollte, die Mannschaft verteidigte ihre Führung, die zwischenzeitlich sogar auf ein Tor beim 5:6 (14.) bedenklich schmolz, sich dann aber sich dann aber wieder auf 7:10 (20.) absetzte, ehe Malmedy nach dem zweiten vergebenen Siebenmeter seines Teams die Auszeit nahm. Bis zur Pause blieb die Begegnung weiter ausgeglichen, lediglich drei Tore betrug die Führung der Favoritinnen zur Pause. Die richtigen Worte schienen dann in der Ruwertaler Kabine gefallen zu sein, denn nach dem Wechsel stand eine andere Mannschaft vor allem im Angriff auf dem Feld. Auch die Steigerung in der Abwehr war unverkennbar! Über 10:15 (33.) und 13:23 (43.) entschied der Rheinlandligist das Spiel jetzt frühzeitig. Am Ende stand ein klarer und letztlich verdienter Gästesieg mit 18:31 auf der Anzeigetafel. „Viele waren heute nicht dabei und ich bin froh dass Kati Rosner und Theresa Dimmig-Neyes aus der zweiten Mannschaft aushalfen. In der ersten Hälfe taten wir uns noch schwer, da wir in ungewohnten Konstellationen spielen mussten. Nach dem Wechsel legten wir vor allem in der Abwehr zu, fanden in unser Tempospiel und kamen so zu leichten Toren. Aber auch im gebundenen Spiel fanden wir gegen die offensive 5:1 der Gastgeberinnen gute Lösungen. Dabei führte Jenny Scheibe klug Regie, Sophie Eiden und Krissie Brunner überzeugten auf der rechten Angriffsseite. Insgesamt eine gute und geschlossene Mannschaftsleitung, mit der wir jetzt dem kommenden Spiel gegen Welling ruhig entgegenschauen können,“, freute sich Malmedy.