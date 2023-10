3. Runde HVR Pokal Männer Treffen der Rheinlandligisten: Daun erwartet Welling

„Auch diese Woche heißt es wieder für uns, nach dem Meisterschaftsspiel ist vor dem Pokalspiel. Leider konnte Aufgrund des Spielplans beider Teams kein freier Spieltermin an einem Wochenende gefunden werden und so haben wir uns auf einen Termin in der Woche geeinigt. Uns kommt das Spiel tatsächlich nicht ungelegen, da wir am nächsten Wochenende schonwieder spielfrei haben. So haben wir die Chance im Rhythmus zu bleiben und können unter Wettkampfbedingungen die ein oder anderen Dinge ausprobieren, bzw. festigen. Stand heute steht der komplette Kader zur Verfügung, einzig hinter Timo Löw ist noch ein Fragezeichen aufgrund beruflicher Verpflichtung. Der TV Welling ist für seine sehr körperbetonte Spielweise in Abwehr und Angriff bekannt, die aber in keinerlei Hinsicht unfair ist. Björn Oligschläger und Kai Schäfer haben in den 4 ausgetragen Meisterschaftsspielen über die Hälfte der Wellinger Tore geworfen, hier werden wir uns was einfallen lassen. Es bleibt abzuwarten welche Spieler morgen Abend die Reise in die Vulkaneifel antreten werden. So oder so wird es ein Aufeinandertreffen zweier Rheinlandligisten, die sich sehr gut kennen. Das knappe 1. Saisonspiel, welche wir zwar mit 3 Toren für uns entscheiden konnten, zeigt das sehr deutlich. Dadurch das wir ein Heimspiel haben und der TV Welling ohne Harz auskommen muss, sehe ich uns leicht als Favorit“, gesteht Dauns Trainer Thorsten Ringer.