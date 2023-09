3. Spieltag Rheinlandligen Jugend 3. Spieltag Rheinlandligen Jugend

von Seiten der JSG Mosel/Ruwer liegt kein Vorbericht vor

„Da uns am Wochenende in Bitburg keine Halle zur Verfügung steht, haben JSG Coach Harry Höhn und ich uns auf einen Heimspielrecht-Wechsel geeinigt. Daher findet das Spiel am Sonntag um 17.00 Uhr in Mertesdorf statt. Der erste Sieg in der noch jungen Meisterschaftsrunde, aber auch insbesondere die Art und Weise haben unser Selbstvertrauen gestärkt, die Moral des Teams ist weiterhin intakt. Wir werden in dieser Woche mit einer gewohnt hohen Trainingsbeteiligung weiterhin daran arbeiten unsere Abläufe in Abwehr und Angriff zu optimieren“, weiß Bitburgs Trainer Sigi Niesen.

Personal: „Sollten auf Bitburger Seite Tom Heinze aufgrund einer privaten Feier tatsächlich fehlen, werden wir dafür mit Neo Larusch und Gero Nittke zwei Alternativen am Kreis aufbieten können. Ansonsten treten wir komplett an.“, verrät Niesen.

Prognose: „Die JSG hat die Oberliga Qualifikation nur hauchdünn verpasst und ist für mich Titelfavorit Nummer Eins. Beide bisherigen Spiele haben sie erwartungsgemäß haushoch gewonnen. Die JSG wird eine harte und humorlose Abwehr spielen und versuchen nach einfachen Ballgewinnen viele Tempogegenstöße zu laufen. Mit Julian Mohr verfügt das Team aus Mertesdorf und Schweich über einen absoluten Ausnahmekönner auf der Mitteposition in dieser Klasse“, glaubt der Bitburger Coach.