3. Spieltag Rheinlandligen der Jugend Männliche B-Jugend des TuS Daun will anderes Gesicht als bei der klaren Auftaktniederlage zeigen

TuS Daun – TV Bitburg (Sonntag, 15.15 Uhr, Wehrbüschhalle)

Ausgangslage: „Beide Mannschaften werden sehr motiviert in das Spiel gehen und die Zuschauer können sich auf ein spannendes Spiel freuen. Wir waren mit vielem zufrieden, was wir als Team gegen den TV Engers angeboten haben, deutlich nicht aber mit der Torausbeute in Halbzeit Zwei. Es fehlen uns hier noch die Automatismen im Mannschaftsspiel, die wir bei Stresssituationen abrufen können“, weiß Bitburgs Coach Siggi Niesen. „Ein weiteres schweres Spiel erwartet uns am kommenden Sonntag in Daun. Der Gegner aus Bitburg erzielte gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Engers ein achtbares Ergebnis. Die Mannschaft ist sehr gut eingespielt und verfügt über gute Einzelspielerinnen“, weiß Dauns Trainer Carsten Lindner.

Personal: „Lore und Pauline Olk werden aus privaten Gründen fehlen. Franzi Inselberger ist weiter angeschlagen und Emelie Klause plagt sich noch mit einer Erkältung herum. Beide werden frühestens am Donnerstag wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Ich rechne dennoch damit, dass sie beide am Wochenende auflaufen werden. Daneben wird unsere D-Jugendspielerin Mia Krause den Kader ergänzen,“ sagt Bitburgs Trainer Siggi Niesen. „Sollte es diese Woche keine verletzungs- bzw. krankheitsbedingten Ausfälle geben, sollten wir in voller Besetzung antreten können. Lediglich hinter Sara Lichtner steht noch ein Fragezeichen“, verrät der Dauner Coach.

Prognose: „Wir setzen weiter auf unsere Abwehrstärke als Basis für unser Spiel, rechnen beim TuS insbesondere nicht mehr mit einer solchen Qualität der Außenspielerinnen, wie diese Engers auffahren konnte. Diese Konstellation wird beiden Mannschaften Einsatzoptionen ermöglichen, was wir sehr begrüßen. Wir wollen am Sonntag hellwach agieren und schnell nach vorne spielen. Im gebundenen Angriffsspiel müssen wir uns steigern, wenn wir am Ende etwas Zählbares mitnehmen wollen“, so das Trainerduo Wolfgang Inselberger und Siggi Niesen. „Mit dem kompletten Kader und der zusätzlichen Verstärkung von Julie Hadam aus der D-Jugend sollte ein Sieg für uns möglich sein“, glaubt Lindner.