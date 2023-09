4. Spieltag Rheinlandligen Jugend 30.9./1.10.23 Dritter Sieg in Folge für JSG Hunsrück und HSG Wittlich (männliche B)

Den dritten Saisonsieg in Folge feierten die Jungs der JSG Hunsrück am Wochenende. Die JSG tat sich in den ersten 10 Minuten noch etwas schwer, kam dann aber besser ins Spiel. Dies lag an einer immer besser werdenden Abwehrleistung. Die 5 Tore Führung, die dadurch entstand, wurde dann auch mit in die Pause genommen. In der Pause wurden dann von Trainer Florin Nicolae ein paar Fehler angesprochen und verbessert, was dann für einen perfekten Auftakt in die zweite Halbzeit genutzt wurde. Aus Gründen der fehlenden Konzentration ließen die Jungs dann nach und ließen die Bad Emser auf 3 Tore rankommen. Am Ende reichte aber der Vorsprung der JSG. „Anfangs hatten wir ein paar Schwierigkeiten, diese konnten aber ausgebügelt werden. Am Ende fehlte uns ein wenig die Konzentration und Konsequenz im Abschluss. Wir werden uns nun diese Woche im Training intensiv auf den Titelfavoriten Wittlich vorbereiten“, so JSG-Coach Nicolae.