viele Teams beklagen die schlechte Vorbereitung aufgrund der Ferien Start aller Spielklassen am Wochenende 16./17. September 23

Ausgangslage: Das erste Spiel der neuen Saison steht an und dem entsprechend sind die Mädels der JSG Hunsrück voller Tatendrang. „Leider ist letztes Wochenende unser Testspiel gegen Brotdorf / Merzig ausgefallen, somit haben wir nur das Turnier in Mörfelden als Vorbereitung für die Saison gehabt. Wir erhoffen uns, dass wir die Saison alle verletzungsfrei bleiben und viele spannende Spiele haben werden,“ sagt JSG Coach Carsten Esdar. „Nach einer nicht wirklich zufriedenstellenden Vorbereitung während der Sommerferien, beginnt nun auch für unsere B2 die Saison. Gleich zu Beginn treffen wir in einem Auswärtsspiel auf die B-Jugend der JSG Hunsrück bei denen Kollege Carsten Esdar bereits seit mehreren Jahren gute Arbeit leistet. Somit treffen wir als recht uneingespieltes Team direkt auf eine gut eingespielte Mannschaft und werden es wohl auch entsprechend schwer haben dort an den Punktekorb dran kommen zu können. Wir werden sicherlich in den ersten Spielen der Saison noch einiges an Lehrgeld zu zahlen haben, was uns aber auch nicht abschrecken wird, da wir es auch nicht anders erwarten“, sagt Schweichs Trainer Sven Sturm.