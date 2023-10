Trierer Miezen, Ruwertal HSG und Daun im Einsatz Trierer Miezen schon am Donnerstag, Ruwertal HSG und Daun auswärts

DJK/MJC Trier – TV Welling (Donnerstag, 20 Uhr, Trier-West)

Ausgangslage: Bereits am Donnerstagabend treffen die Trierer Miezen auf den TV Welling, der nach Ansicht von Trainer Fabian Schreiner in dieser Saison in der Liga in einer anderen Region als die Gastgeberinnen spielen. „Ich bin froh, dass dieses Spiel stattfindet. Für uns ein willkommener Test, bei dem wir Spielpraxis sammeln können“, hofft Schrein

Personal: Mit Luisa Sartor (private Gründe), Anke Greinert (Urlaub), Lena Steil (beruflich), Linda Dort (Urlaub und Kara Maxeiner (Uni) fehlen einige Spielerinnen. Auch der Einsatz von Kreisläuferin Miriam Wintersinger und Lusa Fels ist fraglich. Dafür wird Julia Harmel aus der zweiten Mannschaft aushelfen und Neuzugang Lara Biebrach, 22-jähriger Neuzugang aus Saarbrücken gibt auf Rückraummitte sein Debut.

Prognose: „Wir treffen auf ein routiniertes Team mit einem guten Trainer! Mal abwarten, was bei uns am Donnerstagabend geht. Wir gehen entspannt in ein Spiel, in dem an einem guten Tag für uns durchaus etwas drin ist“, glaubt der MJC Coach.

HSG Westerwald – HSG Mertesdorf/Ruwertal (Samstag, 16 Uhr, Westerburg)

Ausgangslage: Eine lange Anreise hat die Ruwertal HSG vor sich und schon kommen Erinnerungen an die lange Anfahrt nach Neustadt auf. Dort kassierte die Mannschaft von Trainer Damian Malmedy eine unerwartete Niederlage!

Personal: „Noch ist unklar, wer auflaufen kann. Viele Spielerinnen sind krank und wir müssen aus der zweiten Mannschaft auffüllen“, verrät Malmedy, der aber definitiv auf Nathalia Kierakowicz und Lena Schwall verzichten muss.

Prognose: „Unser Fokus liegt ganz klar auf dem kommenden Spiel gegen Welling! Dieses Spiel im Westerwald wollen wir nutzen, um uns einzuspielen. Auf keinen Fall wollen wir im Westerwald aber aus dem Pokal ausscheiden und müssen dafür anders auftreten als in Neustadt! Viel haben wir über dieses Spiel gesprochen und wollen jetzt konzentrierter spielen.