TuS Daun zieht souverän ins Viertelfinale des HVR Pokals ein Daun schickt Ligakonkurrent Welling schwer geschlagen auf den Nachhauseweg

„Der Auftritt seiner Mannschaft kann Spielertrainer Kai Schäfer heute Abend kaum gefallen haben, zumal die Mannschaft am Wochenende zuhause auf den Aufsteiger Sinzig/Remagen/Ahrweiler im vier Punktespiel trifft“, urteilte Dauns Trainer Thorsten Ringer, der mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden sein konnte. Die Mannschaft knüpfte nahtlos an die bisherigen Vorstellungen in der Saison an und ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer am Ende in die nächste Runde einziehen sollte. Mit einem 5:1 Lauf bis zur 6. Minute zwangen die Eifelaner die Gäste zur ersten Auszeit. Doch weiterhin bestimmten die Gastgeber das Geschehen, bauten die Führung mit ihrem Tempohandball Tor um Tor aus und zogen über 14:5 (15.) der bereits vorentscheidenden Pausenführung entgegen. Ein ähnliches Bild im zweiten Durchgang! Wieder startete der TuS besser in die Begegnung, zog über 30:13 (39.) und 37:16 (48.) dem unerwartet deutlichen Pokalsieg entgegen. „Welling war relativ vollzählig, hatte die ersten 6 dabei! Wir starteten ähnlich konzentriert wie gegen Mülheim, kamen nach Ballgewinnen in der Abwehr zu leichten Toren. Früh gingen bei den Gästen die Köpfe runter und die Luft war raus. Kai Schäfer wechselte sich dann auch ein, konnte aber die klare Niederlage nicht mehr verhindern. Am Ende wurde ein Riesenunterschied an diesem Abend deutlich und ich bin froh, dass die Mannschaft das Spiel solide zu Ende gespielt hat. Souverän haben wir den klaren Vorsprung über die Zeit gebracht und wir konnten heute sogar Routinier Pat Brümmer schonen. Zwischenzeitlich haben wir eine gute Abwehrformation gefunden, die beweglich und aggressiv arbeitet und im Angriff ist erkennbar, dass die Spieler schon lange zusammenspielen. Die Spieler lesen das Spiel, erkennen die Lücken, schließen selbst ab oder suchen ihren Mitspieler. Derzeit treffen wir wenig falsche Entscheidungen“, lobt der TuS Coach.