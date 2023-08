HVR Pokal Männer Verbandsligist TuS Fortuna Saarburg muss sich dezimiert geschlagen geben

Überraschend unterliegt Verbandligist TuS Fortuna Saarburg beim Landesligisten in Betzdorf. Doch die Niederlage erklärt Trainer Keven Ponton mit den Voraussetzungen zu diesem Spiel: „Dreimal haben die Gastgeber das Spiel verlegt und letztlich auf einen Termin angesetzt, an dem bei uns gleich fünf Stammspieler fehlten. Wir sind im Umbruch und wissen, dass es eine schwere Saison für uns wird. Doch die junge Mannschaft hat sich heute so teuer wie möglich verkauft. Mich ärgert schon, dass so ein Spiel dann ohne Zustimmung von uns einfach angesetzt wird“, klagt Ponton. So überraschten die Gastgeber den Favoriten von der Saar, legten gleich auf 8:1 (12.) vor und hatten damit für die Vorentscheidung gesorgt. Bis zur Pause boten die Fortunen dann ein Spiel auf Augenhöhe, kamen nach dem Wechsel bis zur 37. Minute auf 17:14 heran. Doch dann verteidigten die Gastgeber ihren Vorsprung. Eng wurde es beim 28:26 genau 90 Sekunden vor dem Ende, doch letztlich setzte sich der Landesligist verdient durch.