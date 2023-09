Pokalspiele bei Frauen und Männern HVR Pokal: Frauen steigen in die Runde ein, Männer absolvieren Runde 2

SV Gerolstein – DJK /MJC Trier (Samstag, 17.30 Uhr, Grundschule)

Landesligist Gerolstein trifft in der ersten Runde auf Rheinlandligist DJK/MJC Trier, der um Haaresbreite am Abstieg aus der Rheinlandliga vorbeigeschrammt ist. Mit dem Gerolsteiner Stadtlauf am 17.06.2023 sind die Eifelanerinnen in die Saisonvorbereitung gestartet. Beendet wird die Trainingsserie nach heimischem Trainingslagerwochenende und Trainingsspiel gegen die ABBA-Mädels (SG Ahrbach/Bannberscheid) mit dem Pokalspiel gegen die erste Mannschaft von DJK/MJC Trier. Eigentlich in heimischer Halle, aber doch mit „Auswärtsspielcharakter“. In Eifeler Gefilden und Heimhalle tummeln sich Karatesportfreunde und kosten die hervorragenden Trainingslagerbedingungen aus, während die Handballer ausweichen müssen und beim Pokalspieltag sowohl auf die Zuschauertribüne und auf die Gastfreundlichkeit in Raum B verzichten müssen. „Sehr schade für uns, unsere Zuschauer und unsere Gäste“, bemängelt Doris Waldorf das nicht so recht aufkommende, sonst so mitreißende Gerolsteiner Pokalspielfeeling. Wir werden die Bedingungen annehmen, werden uns der Herausforderung gegen die klassenhöheren Gäste stellen und alles in die Waagschale werfen, für das wir in den letzten Wochen geschwitzt haben. Der Druck lastet nicht auf uns, wir können befreit aufspielen und wertvolle Erfahrungen sammeln für das, was in der Saison kommt“, sagt SVG Trainerin Doris Waldorf. Die Trierer Miezen stellen sich neu auf, haben mit dem 25-jährigen Fabian Schreiner einen neuen Coach in der Verantwortung und Schreiner ahnt, dass die neue Saison noch herausfordernder sein könnte als die abgelaufene Saison. Beim Eifelteam haben die Miezen ihre erste Bewährungsprobe. „Das Spiel gegen Gerolstein ist für uns die Generalprobe vor der Saison. Mit den bisherigen Testspielen sind wir zufrieden, können aber trotz guter Leistungen einschätzen, woran wir noch arbeiten müssen in unserer neuen Formation. Für uns gilt es, das, was bisher gut läuft zu verstärken und das zu verbessern, womit wir noch nicht zufrieden sind. Da ist Gerolstein sicher eine unangenehme Mannschaft, die besonders zuhause, insbesondere von ihrem Publikum und ihrer Leidenschaft lebt. Wir werden versuchen das Spiel über das Tempospiel für uns zu entscheiden und geduldig unsere Systeme im Angriff auszuspielen. In keinem Fall werden wir das Team von Doris auf die leichte Schulter nehmen, jedoch trotzdem alles daran setzen die zweite Runde zu erreichen. Zum Kader ist noch nicht allzu viel zu sagen. Es gibt einige leicht verletzte und angeschlagene Spielerinnen, bei denen die Woche zeigen wird ob und wie viel sie spielen können. Möglicherweise werden wir den Kader bestmöglich mit Spielerinnen der 2. Mannschaft ergänzen“, sagt MJC Coach Fabian Schreiner.