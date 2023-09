Nächste Runde im HVR Pokal HVR Pokal 2. Runde Männer und 1. Runde Frauen

Gelungener Start für Dauns neuen Coach Heinz Hammann mit seinem Team in die neue Saison. Die Mannschaft ließ beim Landeligisten in Horchheim in keiner Phase des Spiels Zweifel daran aufkommen, wer die Halle am Ende als Sieger verlassen und in die zweite Runde einziehen sollte. Die „Messe“ war beim 0:8 (12.) gelesen. Ab jetzt verteidigen die Gäste ihren Vorsprung, den sie kontinuierlich bis zur Pause auf 5:17 ausbauten. Konsequent arbeitete der Dauner Deckungsverband, ließ nur wenig zu und so lag die Mannschaft zur Pause bereits spielentscheidend vorne. Beim 9:29 (47.) war mehr als ein Klassenunterschied deutlich, der sich letztlich auch beim Endstand widerspiegelte. „Auf dieses Ergebnis können wir aufbauen und haben uns heute hoffentlich das nötige Selbstvertrauen für das anstehende Meisterschaftsspiel beim Topfavoriten in Welling geholt. Ich habe heute nichts zu beanstanden, zumal wir schnell klar in Führung lagen. Die Gastgeberinnen hatten einfach zu viel Respekt vor uns und haben wenig gemacht. So rollte unser Gegenstoßspiel. Eigentlich wollten wir heute unsere Spielzüge ausprobieren, doch dazu kam es nicht. Immer wieder hatten wir kurze Angriffe, das hat sich so ergeben. Alle Spielerinnen hatten ihre Spielanteile und haben ihre Sache gut gemacht. Allen voran Torfrau Sarah Sonnen, die gleich fünf Siebenmeter hielt und Jessica Praeder mit einer überragenden Leistung in Angriff und Abwehr. Ansonsten eine geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich Hammann.