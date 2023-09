Rbeinlandligen Jugend in die Saison gestartet Saisonstart der Handballer und Handballerinnen in der Rheinlandliga der Jugend

In einem sehr spannenden und fairen Spiel, setzt sich am Ende der heimische TuS 05 Daun gegen die Handballspielgemeinschaft aus Mülheim-Urmitz durch. "Wir fanden sehr gut ins Spiel und kamen zu Beginn der Partie immer wieder zu einfachen Toren durch unsere Spielzüge. Bis zum 9:5 in der 15. Spielminute stand unsere Abwehr sehr gut, dann kam ein Bruch in unser Spiel. Die Gäste wechselten den Torwart und wir verwarfen 5 freie Bälle in Folge. Mülheim nutze unsere Unkonzentriertheiten konsequent und so ging es mit einem 9:11 Rückstand in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit fanden wir wieder zu unserer Stärke und so wechselten die Führungen hin und her. Am Ende haben wir aufgrund der tollen mannschaftlichen Geschlossenheit verdient gewonnen", so Dauns Trainer Michael Hilsmann.

Mehling- Lüders, Gerhardy-Salas B. 10/1, Gerhardy-Salas T., Löwen 1, Häp 3, Lazina, Fabritius, Blonigen 6, Hilsmann 2, Bureck