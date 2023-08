männliche A-Jugend der JSG Hunsrück startet in der Rheinlandlga JSG Hunsrück ist personell gut aufgestellt

In diesem Jahr spielt die A-Jugend der JSG Hunsrück zusammen mit neun anderen Mannschaften in der Rheinlandliga. „Mit insgesamt 14 Spielern aus den Jahrgängen 2005, 2006 und 2007 ist der Kader gut besetzt und die 18 Spiele bieten den Akteuren genügend Spielzeit, um sich individuell und als Team weiterzuentwickeln“, sagt Trainer Florin Nicolae, der die Mannschaft wie bereits in den letzten Jahren trainiert. Unterstützt wird er dabei durch Torwarttrainer Ralf Schell und Betreuer Andreas Glasmacher. „Wie bereits in den letzten Jahren üblich, trainieren die Jungs zwei Mal in der Woche zusammen und können zusätzlich eine dritte Trainingseinheit in der 1. oder 2. Herrenmannschaft absolvieren. Wir freuen uns auf eine spannende Saison 2023/24 und würden uns über Unterstützung freuen“ so der Trainer.