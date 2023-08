Nach dem Gewinn der Rheinlandmeisterschaft in der männlichen D-Jugend jetzt neuer Versuch in der C-Jugend HSG Hunsrück männliche C-Jugend startet in die Rheinlandligasaison

Nachdem die Spieler des Jahrgangs 2009 bereits in der letzten Saison ihre Erfahrungen in der Rheinlandliga machen durften und am Ende die Rheinlandmeisterschaft feiern konnten, gilt es jetzt auch für den jüngeren Jahrgang, sich in der nächsthöheren Jugendklasse zu beweisen.

“Die direkt an die letzte Saison anschließende Qualifikationsrunde zur RPS-Oberliga zeigte uns leider teilweise deutlich, in welchen Bereichen uns die erfolgreichen Teams voraus sind und woran es uns (noch) fehlt. Letztlich konnten wir leider kein Spiel ausgeglichen gestalten und so gingen alle Spiele verloren. Durch die Qualifikationsrunde konnten wir dennoch wichtige Erfahrungen sammeln, die die Jungs zur persönlichen und mannschaftlichen Weiterentwicklung genutzt haben“, so das Trainergespann Daniel Koch und Manuel Schell.

Im aktuellen Kader stehen 12 Spieler, davon 7 Spieler aus dem Jahrgang 2009 und 5 Spieler aus dem Jahrgang 2010. Somit gibt es in der Mannschaft eine nahezu ausgeglichene Mischung zwischen „jung und alt“.

Die Saisonvorbereitung:

Bedingt durch die Qualifikationsrunde zur RPS-Oberliga ging die Saison bis spät in den Mai. „Nach den kräftezehrenden Spielen wollten wir den Jungs ursprünglich bis Juli frei geben, aber die ersten Wünsche, das Training wieder aufzunehmen, kamen bereits nach einer Woche Pause auf. Daher haben wir bereits im Juni in Vorbereitung auf das Beachhandballturnier in Irmenach am 25. Juni mit ersten Einheiten auf dem Beachplatz begonnen. Seit Juli hat die Vorbereitung mit Trainingseinheiten in der Halle begonnen. Seitdem trainieren wir 2x wöchentlich. Dabei standen im Juli sowohl kleinere Laufeinheiten als auch Kraft- und Konditionstraining auf dem Programm. Seit August haben wir auch das „normale“ Training mit dem Ball wieder intensiviert. Während der Sommerferien standen urlaubsbedingt zeitweise einige Spieler nicht zur Verfügung. Dadurch war es schwierig, in den Trainingseinheiten an spielerischen Inhalten zu arbeiten. Daher haben wir den Fokus in den dünn besetzten Einheiten auf die individuelle Entwicklung der Jungs gelegt“, so das Hunsrücker Trainerteam. Nachdem die C-Jugend letzte Saison in der Rheinlandliga die Meisterschaft feiern konnte, möchten wir erneut oben mitspielen und in jedem Spiel einen weiteren Entwicklungsschritt gehen. Dabei geht es sowohl um den individuellen Fortschritt der Jungs, als auch um Einsatz- und Lernbereitschaft als Team. Wir möchten nach der Hinrunde einen Platz unter den ersten 6 Teams erreichen, um in der folgenden separaten Runde eine Chance auf die Meisterschaft zu haben. Als Titelfavoriten sehen wir jedoch Teams wie die JSG Mosel/Ruwer oder HV Vallendar vor uns. Wir möchten, dass die Jungs im Training lernbereit sind und ihre Spiele mit Spaß und vollem Einsatz bestreiten.

Die Rheinlandliga-Saison startet am 9. September mit einem Auswärtsspiel in Kobern-Gondorf gegen die SV Untermosel. „Wir wollen die Saison mit einem Erfolgserlebnis beginnen, um Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu sammeln“, hoffen Mannschaft und Traingerspann.