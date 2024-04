Handball HVR Pokal 1.4.24 Wittlich verteidigt den Titel bei den Frauen - Vallendar sichert sich den Titel bei den Männern

Spiel um Platz 3

TV Welling - HSG Kastellaun/Simmern 18:19 (4:5)

Im Spiel um Platz 3 trafen die beiden Spitzenteams der Rheinlandliga Frauen aufeinander. Von Beginn an lieferten sich beide Teams ein Kopf an Kopf Rennen, in dem die Führung hin und her wechselte. Auf Seiten der Hunsrücker wirkte in diesem Spiel auch ihre starke Torfrau Gio Martin-Stoleru mit, die im Auftaktspiel noch fehlte. Auch nach dem Wechsel blieb es eine Begegnung auf Augenhöhe, in der die Hunsrückerinnen sich beim 9:13 (33.) erstmals deutlicher absetzten. Noch einmal stemmte sich Welling gegen die drohende Niederlage, glich beim 15:15 (40.) aus und war beim Führungstreffer durch ihre stärkste Angreiferin Maren Monschauer auf dem besten Wege, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch jetzt waren die Hunsrücker wieder am Zuge, die ausglichen und Sekunden vor dem Ende mit 18:19 in Führung gingen. Im Gegenzug hatte Welling die Chance, per Siebenmeter die Verlängerung zu erzwingen, doch die Mannschaft scheiterte an Martin-Stoleru, die mit vier gehaltenen Siebenmetern erheblichen Anteil am Sieg ihres Teams hatte.