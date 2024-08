Handball HVR Pokal zum Saisonstart Die ersten Runden im HVR Pokal eröffnen die Spielzeit 24/25

2. Runde Männer

HSC Schweich - HSV Rhein-Nette (Sonntag, 17 Uhr, Stefan Andres Halle)

An diesem Wochenende steigt der HSC Schweich gegen der Oberligisten aus Rhein-Nette in den Pokalwettbewerb ein, bestreiten aber gleich das Spiel in der 2. Runde, die eigentlich für Mitte Oktober terminiert ist. Beide Mannschaften haben in der ersten Runde ein Freilos, so dass es möglich ist dieses Duell jetzt im Rahmen der Saisonvorbereitung zu absolvieren. „Während der Oberligist vom Rhein bereits in der nächsten Woche mit einem Heimspiel gegen den TuS Daun in die Saison startet, werden wir erst am 21.09. mit einem Auswärtsspiel in Prüm in die neue Spielzeit starten. Danach haben wir dann wieder Pause bis zum 12.10., wo wir zuhause gegen Igel spielen, um dann endlich am 03.11. im Heimspiel gegen Saarburg in den regelmäßigen Spielbetrieb zu starten. Wir werden leider auf einige Spieler am Sonntag verzichten müssen, aber trotzdem ist unser Kader in dieser Saison breit genug aufgestellt, um solche Situationen aufzufangen. Einige Spieler aus dem Nachwuchsbereich werden ihren ersten Einsatz im Seniorenbereich bestreiten und so werden wir unseren Weg, immer wieder mit Spielern aus der guten Jugendarbeit des HSC einzubauen, fortsetzen. Leider musste die für dieses Jahr vorgesehene A Jugend Mannschaft (JSG Mosel-Ruwer) zurückgezogen werden, aber die Verantwortlichen bemühen sich aktuell den Spielern mit Gastspielrecht in den umliegenden Vereinen Spielmöglichkeiten zu geben. Gerade bedingt durch den so späten und dann auch sehr zögerlichen Saisonstart sind wir aktuell noch lange nicht da, wo ich mir die Mannschaft zu Saisonbeginn erwarte. Aber ohne den richtigen Druck, dass es bald wieder um Punkte geht, ist es einfach schwer eine gewisse Spannung aufzubauen. Hier werden wir in den nächsten Wochen weiterarbeiten. Den Gegner schätze ich im Rahmen der Trainingsarbeit und Spielvorbereitung bereits viel weiter und so ist die Favoritenrolle in meinen Augen klar bei den Gästen vom Rhein, die allerdings in den letzten Jahren immer im hinteren Tabellendrittel der Oberliga (vormals Rheinlandliga) zu finden waren. Ich erwarte ein temporeiches und für die Zuschauer recht ansehnliches Spiel, wobei wir uns freuen nach einer Wettkampfpause von 168 Tagen (5,5 Monate !!!) wieder in den Spielbetrieb einzusteigen“, sagt Schweichs Trainer Andreas Rosch.