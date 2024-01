Handball HVR Pokal Viertelfinale Männer und Frauen 6./7.1.2024 Duell der Spitzenteams der Rheinlandliga Bad Ems gegen Hunsrück HSG und Daun trifft auf RPS Oberligateam aus Mülheim-Urmitz (Männer)

„Seit Dienstag sind wir wieder im Training und ich bin gespannt, wie sich die kranken und verletzten Spielerinnen erholt haben. Am Donnerstag und Freitag bereiten wir uns dann gezielt auf die Gastgeberinnen vor, gegen die wir uns in RPS Oberligazeiten schwergetan haben. Den Gegner in seiner aktuellen Besetzung kenne ich nicht, doch ich sehe aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs eine stabile Mannschaft, die uns sicher fordern wird. Wir wollen von Beginn an Gas geben und mit dem Sieg ins Final-Four einziehen. Für mich kommt das Pokalspiel genau richtig, damit wir wieder in den Spielrhythmus kommen“, sagt Hunsrück Coach Maouia.