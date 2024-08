Handball Pokalrunde HVR 24/25 Gerolsteiner Damen eröffnen mit Niederlage den HVR Pokal 24/25

Mit dem Spiel gegen den Oberligisten aus Bad Ems eröffneten die Gerolsteiner Damen am Freitagabend den HVR Pokal. Die Mannschaft von Doris Waldorf musste sich erwartungsgemäß den Favoritinnen aus der Kurstadt geschlagen geben, bot aber vor allem in den Anfangsminuten dem Oberligisten ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zum 8:9 (20.) verlief die Begegnung völlig ausgeglichen, dann setzte sich das Gästeteam trotz einer Auszeit der Eifelanerinnen auf 8:12 (27.) ab und brachte die vier Tore Führung in die Pause. Ähnlich wie im ersten Spielabschnitt verliefen auch die Anfangsminuten der zweiten Hälfte ausgeglichen, doch nach dem 13:17 (36.) sorgten die Gäste mit vier Treffern in Folge zum 13:21 (48.) für die Vorentscheidung.