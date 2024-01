Handball Viertelfinale Frauen 16.01.24 RPS Oberligist zieht locker ins Final Four ein

Sehr ungünstig lag der Termin des letzten Viertelfinalspiels im HVR Pokal! Parallel zum letzten Endrundenspiel der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Frankreich musste das Team von Trainer Tobias Quary in Engers ran. Der RPS Oberligist aus Wittlich, der lediglich eine Torfrau mit Alex Irmgartz aufbieten konnte und auf Nina Czanik, Zoe Eiden (beide verletzt), Anne Krag (muss sich einer Knie-OP unterziehen) und Nele Kappes (studienbedingt) verzichten musste, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ in keiner Phase des Spiels Zweifel daran aufkommen, wer am Ende die Halle als Sieger verlassen sollte und ins Final-Four Turnier an Ostern einziehen sollte. Über 1:4 (6.) und 2:9 (14.) war die Messe früh gelesen und als sich TV Trainerin Darya Abdulat nachträglich als Spielerin erfassen ließ, war nur noch die Höhe des Gästesieges fraglich. Zur Pause führte Wittlich klar mit 6:16. Nahtlos knüpften die Eifelanerinnen nach dem Wechsel an die erste Hälfte an, zogen mit einem 1:6 Start in die zweite Hälfte weiter auf und davon und über 7:22 (38.) und 9:26 (44.) war die Schlussphase eingeläutet, in der die Wittlicherinnen erkennbar den Gang zurückschalteten, das Spiel aber weiter dominierten. So zog das Quary-Team über 15:30 dem verdienten und ungefährdeten Auswärtserfolg entgegen. An Ostern trifft die Mannschaft auf Ligakonkurrent HSG Hunsrück sowie auf die Spitzenteams der Rheinlandliga aus Welling und Kastellaun/Simmern.“Wir haben heute viel gewechselt und unterschiedliche Abwehrformationen gespielt. Das war heute alles in Ordnung. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Liga und freuen uns aber auch auf das Final Four an Ostern. Das war letztes Jahr schon eine coole Veranstaltung“, lobte Quary.