HVR Pokal Viertelfinale 6./7.1.24 Hunsrück HSG wird Favoritenrolle in Koblenz gerecht (Frauen)

Doch es war vor allem in der ersten Hälfte über weite Strecken ein ausgeglichen geführtes Spiel. Hin und her wechselten die Führung in den Anfangsminuten, in denen die Gastgeberinnen mit 2:0 (5.) besser ins Spiel fanden und die Gäste aus dem Hunsrück über 4:6 (9.) auf dem Weg schienen, das Spiel in den Griff zu bekommen. Auch nach der Auszeit des HC Koblenz führte das Team von Maouia Ben Maouia mit 6:8 (12.), mussten dann den 4:0 Lauf der Gastgeberinnen wegstecken und jetzt nahm Maouia beim 10:8 die Auszeit (17.). Die Auszeit schien zum richtigen Zeitpunkt gekommen zu sein, denn die Gäste glichen zum 10:10 aus, liefen aber dann über 11:10 (21.) dem ein Tore Vorsprung der Koblenzerinnen hinterher, ehe Hanna Tatsch ihre Mannschaft vier Minuten vor der Pause mit 12:13 in Führung bringen konnte. Die Zeitstrafe gegen Koblenz nutzte der RPS Oberligist dann, um durch den Siebenmetertreffer von Melissa Gräber auf 12:14 und Annika Greis auf 12:15 (28.) vorzulegen. Als Gräber 90 Sekunden vor dem Pausenpfiff sogar auf vier Tore für ihr Team (12:16) erhöhte, schwammen den Gastgeberinnen die Felle davon. Zur Pause führte der Favorit aus dem Hunsrück mit 13:16.