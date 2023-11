Nachholspiel Rheinlandliga weibliche B Ruwertal HSG gewinnt Derby gegen HSC Schweich II

„Das Spiel wurde auf unseren Trainingstermin verlegt, da Schweich zum ursprünglichen Termin diverse Aufstellungsprobleme hatte. Von Anfang an dominierte die Mertesdorfer Mannschaft vor allem über Nina Wilhelmi, die – wieder einmal – eine sehr starke Leistung zeigte, insgesamt 15 Tore erzielte und von den 5 Siebenmetern, die ebenfalls von ihr erarbeitet worden waren, drei verwandelte. Sie hatte starke Auftritte als Spielmacherin, bediente ihre Mannschaftskolleginnen in den abgesprochenen Spielkonzeptionen gut bis mustergültig, war dann allerdings, weil auch klarste Chancen verpasst wurden, immer wieder zu einer egoistischeren Spielweise gezwungen. Und das Spiel war nie so klar, wie der Halbzeit- und Schlussstand vermuten lassen. Die Schweicher Mannschaft kam bisweilen auf drei Tore heran, weil sich in der Mertesdorfer Mannschaft recht viele Nachlässigkeiten in der Abwehr und beim Zurücklaufen eingeschlichen hatten, die mit Gegenstößen und platzierten Schüssen aus dem Rückraum bestraft wurden. Hier fiel besonders Mia Blaes mit fünf sehr platzierten Rückraum-Sprungwürfen als stärkste Schweicher Angreiferin auf. Zur Halbzeit stand es nach einigem Auf- und Ab dann 12:8, doch auch in der zweiten Halbzeit überzeugte die Mertes-dorfer Mannschaft nicht so recht. Der Sieg in dieser Höhe war dennoch verdient – und die Leistungen von Felicia Holz im Tor (22 gehaltene Bälle) waren sehr gut“, lobte HSG Coach Dr. Reiner Scherf.