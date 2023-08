B Jugend der JSG Mosel Ruwer mit intensiver und neuer Vorbereitungsform Handballmannschaft der B-Junioren erlebt unkonventionelle Vorbereitung bei örtlicher Kampfsport Akademie in Föhren

Die Handballmannschaft der männlichen B-Junioren der JSG Mosel-Ruwer hat sich auf ungewöhnliche Weise auf die kommende Saison vorbereitet. Statt traditioneller Trainingsmethoden setzte das Team auf eine intensive Vorbereitung in der Kampfsport Akademie Föhren.

Die Idee entstand aus dem Wunsch, die Teamdynamik zu stärken, die körperliche Fitness zu verbessern und gleichzeitig neue, herausfordernde Erfahrungen zu sammeln.

Während der Trainingseinheiten, geleitet von Sylvie Romeyke , erwarteten die Spieler eine Mischung aus Ausdauer, Schnelligkeit, Disziplin und Körperkontrolle.

Sie wurden nicht nur physisch gefordert, sondern auch mental. Die Kampfsportübungen erforderten Konzentration, Disziplin und Teamarbeit, was sich positiv auf das Mannschaftsgefüge Die ungewöhnliche Vorbereitung soll nicht nur dazu beigetragen, die körperliche Fitness der Spieler zu steigern, sondern auch das Selbstvertrauen und den Teamgeist gestärkt.

Die Handballmannschaft der männlichen B-Junioren geht nun gestärkt und voller Enthusiasmus in die kommende Saison. Die Erfahrungen, die sie bei der Kampfsportschule gesammelt haben, werden zweifellos dazu beitragen, ihre Leistungsfähigkeit auf dem Spielfeld zu steigern.