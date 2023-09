Saisonstart in der Rheinlandliga Frauen Daun unterliegt trotz guter Leistung zu hoch beim Titelfavoriten

Am Ende verliert das Dauner Team zu deutlich, zeigte aber bis in die Schlussminuten ein Spiel auf Augenhöhe! Beim Titelfavoriten in Welling kam Daun gut aus den Startlöchern, bot den Gastgeberinnen in den Anfangsminuten ein Spiel auf Augenhöhe, überraschte mit einer starken Vorstellung. Erst nach dem 5:5 (11.) gelang es Welling, sich dank zwei Treffern ihrer gefährlichsten Angreiferin Antonia Schmitz auf 7:5 abzusetzen und jetzt nahm Gästetrainer Heinz Hammann die Auszeit zum richtigen Zeitpunkt. Daun glicht zum 7:7 (16.) aus, doch dann kamen die Gastgeberinnen zu einer drei Tore Führung (10:7), die die Mannschaft jetzt bis zur Pause verteidigte. Das „Hammann-Team“ kam gut aus der Kabine, verkürzte auf 15:14 (33.), doch zogen die Gastgeberinnen mit drei Toren in Folge auf 18:14 (39.) davon. Noch einmal nahm Hammann beim 20:16 (42.) die Auszeit, doch nun verteidigte Welling einen drei bis vier Tore Abstand. Erst nach dem 25:22 (55.) ging den Eifelanerinnen die Luft aus und der Favorit kam zum hohen 28:22 Heimspielerfolg. „Mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Wir waren das bessere Team, hatten die besseren Einzelspieler, konnten aber der körperlichen Überlegenheit der Gastgeberinnen nichts entgegensetzen. Dieser Körperlichkeit wollten wir mit einer guten Teamleistung in Angriff und Abwehr entgegentreten und das gelang über weite Phasen des Spiels. Gastgeberspielerin Rebecca Daun bekamen wir aber nicht in den Griff, die immer wieder mit dem gleichen Spielzug erfolgreich war. Im Angriff haben wir noch nicht so geduldig gespielt, wie ich mir das vorstelle. Vorne hat Jana Clever konsequent abgeschlossen, Jessi Praeder leitete die zweite und dritte Welle sehr gut ein und mit Sarah Sonnen hatten wir eine starke Torfrau. Ungewohnt war für uns die Hitze in der kleinen und lauten Halle. Am Ende fiel die Niederlage zu hoch aus“, meinte Trainer Heinz Hammann.