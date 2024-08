Handball Oberliga Frauen 1. Spieltag Saisonstart für die Handballerinnen in der Oberliga der Frauen

Sicherlich nicht unterschätzen darf Schweich den Aufsteiger aus Bad Ems! Die Kurstädter setzten sich in der Aufstiegsrunde durch und wollen im ersten Heimspiel der neuen Saison nichts unversucht lassen, für die Überraschung zu sorgen. „Mit 3 Siegen aus den letzten 5 Spielen konnten wir in der letzten Saison im Schlussspurt den Klassenerhalt festmachen. Diesen Schwung wollen wir nach einer langen und guten Vorbereitung, in der wir vor allem an unseren physischen, aber auch spielerisch individuellen Fähigkeiten gearbeitet haben, mit in die neue Saison nehmen. Der Kader ist im Vergleich zur letzten Saison nahezu identisch geblieben, auch wenn einige Spielerinnen den Saisonstart aufgrund von Studium oder Verletzungen verpassen werden. Allerdings können wir neben den von Marc Birchen in der 2. Mannschaft super weiterentwickelten Spielerinnen, in diesem Jahr wieder auf die Unterstützung aus einer A-Jugend bauen. So sollen die Jugendspielerinnen, trainiert von Jörg 'Chicken' Hennefeld, neben den Jugendspielen auch in möglichst vielen Seniorenspielen ihre ersten Erfahrungen sammeln. Somit sehen wir der ersten Begegnung in der neuen Saison positiv und als Favorit entgegen, wenn die Saison mit einem Auswärtsspiel beim für uns unbekannten Aufsteiger TV Bad Ems in der ersten Runde geht. Für unsere Mannschaft gilt es zu zeigen, was wir alles in der letzten Saison gelernt und in der Vorbereitung gefestigt haben. Des Weiteren wird es wohl auch in diesem Jahr im Mittelfeld, welches als Saisonziel angepeilt ist, sehr eng zugehen. Dafür gilt es konzentriert und voll motiviert in die Saison zu starten und die 2 Punkte mit an die Mosel zu nehmen“, sagt Trainer Hanni Rosch.