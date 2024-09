Handball Oberliga Frauen 2. Spieltag Daun will zuhause etwas gutmachen - Wittlich II muss nach Welling - Derby zwischen Ruwertal HSG und Trierer Miezen - Hunsrückerinnen in Engers gefordert und Schweich muss gegen die HSG Kastellaun/Simmern anderes Spiel zeigen

Beide Teams starten am Sonntag in die neue Saison! „Ein Dank geht an Wittlich, die bereit waren, das erste Saisonspiel zu verlegen, da wir ansonsten personelle Probleme aufgrund von Urlaub und Beruf gehabt hätten. Jetzt freuen wir uns auf das erste Saisonspiel, nach einer tollen Vorbereitung und einem starken Pokalspiel gegen Koblenz, in dem wir mit einem Sieg überraschen konnten. Hier haben wir eine phantastische Abwehr gezeigt und so gehen wir mit entsprechender Zuversicht in die Begegnung gegen die Trierer Miezen. Bei Jana Fisch und Sophie Eiden stehen noch auf aufgrund ihrer Verletzungen Fragezeichen hinter deren Einsatz. Extra angereist kommt Pauline Lebenstedt aus Maastricht. Wir stellen uns auf einen unangenehmen Gegner ein, der uns letzte Saison schon entsprechend gefordert hat. Ich rechne mit einer offensiven Abwehr der Triererinnen, die hohes Tempo gehen werden und so müssen wir mit einem guten Rückzugsverhalten dagegenhalten und die MJC ins gebundene Spiel zwingen. Gelingt uns das, können wir dann aus unserer aggressiven Abwehr ins eigene Umschaltspiel finden. Aufpassen werden wir bei den Triererinnen auf Anke Greinert und Luisa Fuchs, die wir in den Griff bekommen müssen. Wenn uns das gelingt, hoffen wir die beiden Punkte in einer hoffentlich vollen Ruwertalhalle behalten zu können. Doch dabei muss die Mannschaft an die Leistung aus dem Koblenzer Spiel anknüpfen.“, ahnt HSG Coach Damian Malmedy. „Mit den Vorbereitungsspielen sind wir alle sehr zufrieden, haben gute Leistungen gezeigt und die Verbesserungen gegenüber dem letzten Jahr sind deutlich erkennbar gewesen. Dieser Eindruck besteht nach den Testspielen, die Vorbereitung war leider nicht so konstant, sodass wir uns nicht so solide einspielen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Das müssen wir jetzt in den ersten Spielen schaffen, haben aber einige Verletzungssorgen, da Luisa Fuchs, die gerade aus der Verletzung zurück war, sich erneut verletzt hat. Ihr Einsatz ist ebenso fraglich wie der von Miriam Wintersinger. Den Rest des Jahres ausfallen wird Luisa Dort. Allerdings ist Alina Fahl wieder fest in Trier und wird unser Abwehr stabilisieren. Ausfallen wird weiter Kara Maxeiner, dafür wird uns Julia Harmel aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Es wird sicher für beide Team spannend und sicherlich hätten beide sich gewünscht, nicht so früh in der Saison aufeinander zu treffen. Scheinbar ist die HSG dieses Jahr wieder schneller unterwegs und hat mit Nathalia Kierakowicz eine derzeit selbstbewusst agierende Rückraumspielerin, auf die wir ebenso ein Auge haben müssen, wie auf Lena Reber. Ich hoffe, wir kommen schnell mit dem ungeliebten Harz klar, wir gut in der Abwehr stehen und so zu unseren einfachen Toren kommen. Im gebundenen Spiel müssen wir geduldig bleiben und dann stehen die Chancen für mich bei 50:50. Ich glaube wir sehen ein ähnliches Spiel wie beim Rückspiel im letzten Jahr“, meint MJC Coach Fabian Schreiner. Dabei dürfte das Team von Gastgebertrainer Damian Malmedy als Favorit in die Begegnung gehen, zeigte sich beim Pokalspiel vor zwei Wochen gut auf die Saison vorbereitet.