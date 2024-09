Handball Oberliga Frauen 21./22.9.24 Lokal-Derbies im Mittelpunkt des Spieltages - Trierer Miezen erwartet den Tabellenführer aus Welling

Schweres Auswärtsspiel für die Wittlicher Reserve und Trainer David Juncker. Trotz der Auftaktniederlage in Welling geht die Mannschaft in heimischer Halle gegen die Eifelanerinnen als klare Favoritinnen in die Begegnung. Bei den Gästen ist immer fraglich, wer personell auf der Matte steht. Mit dem Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Schweich unterstrich das Hunsrück-Team seine Ambitionen in dieser Saison. „Wir gehen mit ähnlichen Vorzeichen ins Spiel wie letzte Woche in Welling: zahlenmäßig akzeptabel besetzt, allerdings mit einigen Ausfällen. Inwieweit die zuletzt angeschlagenen wieder fit sein werden, lässt sich heute natürlich nicht sagen. Kastellaun/Simmern wird sicher auch dieses Jahr wieder oben mitspielen. Das knappe Ergebnis in Schweich sagt da nicht allzu viel aus und zuhause waren sie in der Vergangenheit meist deutlich stärker als auswärts, wie auch unsere beiden Spiele in der vergangenen Saison gegeneinander zeigen. Unser Spiel dort war von uns miserabel und eine der deutlichsten und verdientesten Niederlagen, an die ich mich in den bald 20 Jahren, die ich den Job als Trainer schon mache, überhaupt erinnern kann. Dieses Mal gilt es, mit der gleichen Entschlossenheit und Einstellung ranzugehen wie in Welling. Wenn das funktioniert, ist das Ergebnis nicht so entscheidend, denn auch diese Woche spielen wir gehen ein Team, dass im Normalfall deutlich stärker sein sollte als wir. Stand heute fehlen die beiden Langzeitverletzten Sarah Rogowski und Anna Weißhuhn sowie Saskia Gass, Paula Hohns und Kathi Pietzonka aus verschiedenen Gründen, Hanna Scharfbillig hilft in der ersten Mannschaft aus, Louisa Ensch ist beruflich fraglich, ein paar weitere aus gesundheitlichen Gründen“, verrät Wittichs Trainer David Juncker.