Handball Oberliga Frauen 22.9.24 Schweicherinnen entführen die Punkte aus dem Lokalderby bei Daun

Das Lokalderby hielt, was im Vorfeld geahnt wurde. Beide Teams lieferten sich den erwartet harten und ausgeglichen Kampf, der am Ende nach einer spannenden Schlussphase mit dem Auswärtssieg der Schweicherinnen endete! Mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage waren beide Teams in die neue Saison gestartet und so kam dem Lokalderby am Samstagabend in Daun schon ein richtungsweisender Charakter zu!