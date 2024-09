Handball Oberliga Frauen 28./29.9.24 Hunsrück II und Schweich vor schweren Auswärtsaufgaben - Derby Wittlich II gegen die Trierer Miezen - Dauner Spiel wegen vieler erkrankter Spieler verlegt

Mit dem Sieg gegen die Ruwertal HSG setzte das Team von Trainer Flo Hübner am vergangenen Sonntag das erste Ausrufezeichen der Saison. Jetzt erwartet das Hunsrück Team den Tabellenführer aus Welling, der sich am vergangenen Sonntag in Trier bei den Miezen schwertat und am Ende glücklich, aber nicht unverdient die Punkte entführte. Zuhause tritt das Gastgeberteam aber wesentlich stärker auf, während die Hunsrückerinnen auswärts ein anderes Gesicht als in heimischer Halle zeigen. Zuhause kann Hübner auf Routinier Julz Nicolae zurückgreifen, die der Mannschaft die nötige Sicherheit gibt. Auswärts wird man ohne Nicolae in Welling nicht über die Rolle des Außenseiters hinauskommen. Doch das spielt Hübner in die Karten, der mit seiner Mannschaft ohne jeden Druck dort antreten wird. Wer Hübner kennt, weiß aber, dass er nichts unversucht lassen wird, um auch vom Rhein die Punkte mit nach Hause zu bringen.