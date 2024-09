Handball Oberliga Frauen 28.9.24 Hunsrück II verliert zu hoch in Welling

Der Tabellenführer aus Welling wird seiner Favoritenrolle gegen die HSG Hunsrück gerecht und bestätigt die Heimstärke! Lediglich in den ersten Minuten schien das Gästeteam von Trainer Flo Hübner mithalten zu können, dann setzte sich die HSG auf 5:2 (10.) ab. Die Gäste fanden jetzt besser ins Spiel, verkürzten auf 7:6 (14.), mussten aber das Gastgeberteam nach drei Toren in Folge von Anastassia Frimberger und Antonia Schmitz wieder auf 10:6 (18.) ziehen lassen. Es blieb beim Auf und Ab im Spielverlauf, die HSG verkürzte wieder beim 13:10 (23.), ehe sich Welling auf fünf Tore beim 15:10 (25.) absetzte und zur Pause deutlich mit 17:11 führte. Welling sorgte nach dem Wechsel beim 24:15 /41.) für die Vorentscheidung, verwaltete jetzt den klaren Vorsprung und kam am Ende zu einem in dieser Höhe nicht erwarteten Heimspielerfolg. „Die Niederlage geht in Ordnung, fällt aber zu hoch aus! Das war heute gar nicht so schlecht, nur hat die Torhüterleistung bei uns nicht gepaßt! Gefühlt war jeder Wurf ein Treffer und so haben wir uns nicht für die immense Abwehrarbeit belohnt. Dazu kam auch noch das Wurfpech! Das hätte heute anders laufen können, zumal Maren Bach und Lina Wagner auf der eins und bei den Manndeckungen gut gearbeitet haben. Wir haben viele Zeitstrafen herausgearbeitet und bis zum Schluss gekämpft. Am Schluss sind 11 Tore zu viele gegen eine Mannschaft, die durchaus schlagbar ist“, meinte HSG Coach Florian Hübner.